Соревнования прошли в парке «Добросельский».

Во Владимире впервые состоялся чемпионат Владимирской области по скейтбордингу. Соревнования прошли в парке «Добросельский».Участие в турнире приняли 15 скейтеров. Спортсменам предстояло выполнить две попытки на время. Максимальное количество трюков следовало сделать за 45 секунд. В качестве препятствий выступали грани, ступени и перила. В финал вышли восемь человек.Победителем стал Иван Петрашкевич, второе место занял Иван Костяненко, а третье - Владислав Логинов.