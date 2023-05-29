Военно-историческую экспозицию ждет модернизация после окончания реставрации Золотых ворот. Об этом сообщают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Причем 29 мая – последний день

Военно-историческую экспозицию ждет модернизация после окончания реставрации Золотых ворот. Об этом сообщают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Причем 29 мая – последний день работы экспозиции, а к 19 июня все работы по ее демонтажу должны быть завершены. После чего и планируется начать реставрацию белокаменного памятника 12 века – сообщают в музейном руководстве. Причем после ее завершения, военно-историческая