В своем телеграм-канале известная телеведущая выложила пост о том, как женщина должна строить отношения.

В своем телеграм-канале известная телеведущая выложила пост о том, как женщина должна строить отношения.Экс-участница и ведущая скандального "Дома-2" Ксения Бородина решила поделиться своими мыслями оботношениях с мужчинами. Бородина рассказала о том, как женщина должна проявлять себя на любовном фронте. Главное, что ни в коем случае нельзя делать, по мнению ведущей, это занимать в отношениях слабую позицию.Ксения уверена, что каждый партнер должен быть готов полностью вкладываться в отношения. Ведь основа любых счастливого союза – умение брать на себя определенные обязательства и заботу о своем партнере. Общение между мужчиной и женщиной должно строиться на взаимоуважении. Ксения советует никогда не стараться угодить партнеру, особенно, если он пытается сесть вам на голову.Ксения также подчеркнула, что настоящая любовь основывается на взаимной отдаче, уважении и понимании. Она призывает женщин не растворяться в своих партнерах и всегда любить себя капельку сильнее.Ксения Бородина – известная телеведущая телепроекта "Дом 2". Ксения всегда открыто высказывает свое мнение и поддерживает женщин в их стремлении к самореализации и счастливой личной жизни.Напомним, что Бородина совсем недавно пережила скандальный развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. От брака с мужчиной у Ксении подрастает дочка Теона. Для ведущей это был уже второй брак. Первое замужество Ксении с Юрием Будаговым тоже закончилось неудачно. У бывших супругов есть общая дочь Маруся. Остается пожелать Ксении постичь счастье в любви и применить все свои мудрые советы на личном опыте.