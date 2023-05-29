«Какова Евдокия — таково и лето»: прогноз погоды во Владимирской области на 30 мая В регионе 30-го...

«Какова Евдокия — таково и лето»: прогноз погоды во Владимирской области на 30 маяВ регионе 30-го мая ожидается переменная облачность, без осадков. Утром солнце покажется лишь ненадолго. Температура будет держаться в районе 9-13°C. И лишь к обеду (12:00 дня) разогреет.По сведениям синоптиков «Гисметео» и «Рамблер. Погода», 30-го мая во Владимире и области воздух прогреется до +22°C днём.Юго-западный ветер сменится к вечеру северным, до 2 метров в секунду. Давление будет постепенно снижаться с 753 мм. рт. ст. до 747 мм рт. ст. Прогнозируется неустойчивое магнитное поле.Народный прогноз погоды на 30 мая:«Если подует северный ветер – к холодному лету»; «Дятел стучит в хороший ясный день – быть дождю»; «Какова Евдокия (Свистунья) – таково и лето».Фото: pxfuel.com