Когда начнется долгожданная реставрация Золотых ворот во Владимире. Владимиро-Суздальский...

Когда начнется долгожданная реставрация Золотых ворот во Владимире.Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил, что Золотые ворота во Владимире откроются только в 2025 году.Дело в том, что с 29 мая главную достопримечательность города будут реставрировать. Планируется восстановить подвеску.Работу проделает тюменская компания «Дизайн-2000». Она уже занималась реставрацией Спасской церкви, Покровского собора в Тобольске и Троицкого монастыря в Тюмени. Фирма выиграла торги Министерства культуры России.Последним днем работы Золотый ворот и военно-исторической экспозиции станет 28 мая. После предметы передадут в фонды музея. Диораму законсервируют. Их вернут на место только в 2025 году, когда Министерство культуры России примет обновленный памятник. После Золотые ворота начнут принимать посетителей.Фото - Владимиро-Суздальский музей-заповедник.