Анастасия Волочкова не стесняется публиковать откровенные снимки.
Анастасия Волочкова не стесняется публиковать откровенные снимки.
Недавно Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что дочь не хочет ее видеть на школьном выпускном. Так 47-летняя балерина дала понять: в ее семье далеко не все гладко. А если учесть то, что нового возлюбленного танцовщица еще не представила, можно сделать вывод, что она много времени проводит в одиночестве.
Скрашивает его, судя по фотографиям Волочковой в Сети, кот по кличке Риччи. Например, артистка позирует обнаженной лежа на массажном столе, прикрывшись питомцем. "На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце", – подписала кадр Анастасия.
Наверняка и в этом случае интернет-пользователи найдут повод покритиковать Волочкову. Если не за очередное обнаженное фото, то за неподобающее обращение с животным. Но одно можно сказать с уверенностью: балерина не станет слушать никого, кто имеет привычку осуждать ее.
Ранее психиатр пожурил Анастасию Волочкову за пристрастие к алкогольным напиткам. "10 лет мы видим деградацию", – отмечал врач Василий Шуров, высказываясь об образе известной танцовщицы. Подробнее об этом "Дни.ру".