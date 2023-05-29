Она учится в десятом классе муромской школы №18.

Мария Гурьева представит Владимирскую область в «Поезде Памяти». Она учится в десятом классе муромской школы №18.Ранее стало известно, что участниками проекта станут более 200 старшеклассников из РФ, Беларуси, Армении и Киргизии. Желающие должны были выполнить три конкурсных задания: заполнить анкету, снять видеоролик на тему «Наше общее прошлое», а также написать эссе - «Поезд Памяти» для меня это...».Поездка состоится с 20 июня по 6 июля. Локомотив промчит через 15 городов РФ и Белоруссии.