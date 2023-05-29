Минздраву Владимирской области депутаты предложили чаще советоваться с общественностью. По...

Минздраву Владимирской области депутаты предложили чаще советоваться с общественностью.По инициативе профильного комитета Заксобрания прошел круглый стол по проблемам пациентов с редкими и хроническими заболеваниями.По словам участников беседы в области удалось решить вопрос льготного лекарственного обеспЕчения, но трудности по-прежнему есть. И главная - проблема взаимодействия с Минздравом. К больным гемофилией, диабетом, эпилепсией нужен особый подход. Представители общественных организаций, представляющие интересы пациентов с редкими заболеваниями, предложили Министерству здравоохранения области активнее с ними сотрудничать. Общественный совет, который создан при ведомстве, сейчас собирается всего раз в год.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области:- Система здравоохранения меняется к лучшему, то есть проблем становится меньше, но тем не менее те частные случаи и не только частные случаи, которые касаются групп населения по нозологиям требует внимательного отношения. Доработка определенная возможна и в том числе по информированию пациентов о том, что как они должны проходить процедуру согласования с врачебной комиссией назначения льготного препарата по жизненным показаниям.