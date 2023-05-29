Состав поезда увеличат в июне.

С июня жители Владимирской области смогут воспользоваться сдвоенной «Ласточкой», чтобы добраться до Москвы или Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В составе будет 10 вагонов. Из столицы поезд будет отправляться 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23 и 25 июня в 20.57, прибывать в Нижний Новгород — на следующий день в 01.07. Отправление в столицу 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24, 26 июня в 04.55, а прибытие — в 09.06.Напомним, с 1 июня между Нижним Новгородом и Иваново через Владимирскую область .