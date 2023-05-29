Единый расчетный кассовый центр приглашает владимирцев оплачивать квитанции в новой кассе. Открылась она в начале мая по многочисленным просьбам жителей города. Люди просили открыть еще

Единый расчетный кассовый центр приглашает владимирцев оплачивать квитанции в новой кассе. Открылась она в начале мая по многочисленным просьбам жителей города. Люди просили открыть еще один пункт для оплаты коммунальных услуг без комиссии. Всего во Владимире работают три кассы организации. Светлана Козлова, кассир филиала ЕРКЦ на ул. Мира, 4 г. Владимира На Разина, в основном.