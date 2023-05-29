О жучках и паучках: прокуратура Владимирской области требует провести лесопатологическое...

О жучках и паучках: прокуратура Владимирской области требует провести лесопатологическое обследование.Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства в Министерстве лесного хозяйства региона.Были обнаружены документы, где зафиксировано, что в аренде у АО «Гусевской леспромхоз» находится огромный участок лесного фонда. И на площади в 50 га «уже давно» следовало выполнить «мероприятия по лесопатологическому обследованию».Увы, по неизвестным причинам арендодатель этого не сделал, что является грубым нарушением, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Напомним, «лесопатологическое обследование» – это обнаружение очагов вредителей и болезней леса, участков насаждений с нарушенной устойчивостью, а также установление причин ослабления или усыхания насаждений и пр.При отсутствии санитарной безопасности в лесах могут прогрессировать различные болезни, появляться огромное количество насекомых-вредителей и пр.В итоге прокурором в Гусь-Хрустальный городской суд было направлено исковое заявление о «понуждении АО «Гусевской леспромхоз» исполнить все обязательства». Требования были удовлетворены. Теперь исполнение контролируется природоохранной прокуратурой.Фото: pxfuel.com