От резких похолоданий до жары, таким прогнозируют синоптики начало лета во Владимирской...

От резких похолоданий до жары, таким прогнозируют синоптики начало лета во Владимирской области.Как рассказывают синоптики «Гисметео», актуальные прогнозы на июнь 2023 года говорят о том, что начало лета будет «ненормальным» с климатической точки зрения.Во Владимирской области месяц ожидается «волнообразным» в плане температуры. В самом начале июня придут дожди и грозы, а также будет сильная облачность. С 5 по 11 июня днём температура будет достигать +20°C тепла. Минимальные значения: +14-16°C.С 12 июня во Владимирской области станет по-летнему жарче, до 18 июня в дневные часы температура будет постепенно повышаться. Летние дожди и переменная облачность сохранится, но уже порадуют +25°C тепла.По прогнозам синоптиков, лишь с 19 июня в наш регион придёт долгожданная жара. Владимирцы смогут купаться в водоёмах, загорать и принимать солнечные «ванны». Уже к 20 июня воздух прогреется до +30°C. И жара, как прогнозируют синоптики, останется с нами до 26 июня. А далее нас вновь ждут температурные «качели». В июль войдём с дождями и дневной температурой +20°C.При этом, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России в среднем ожидается на 0,5-1 градус выше нормы, а дефицит осадков может составить до 10-30%…"Фото: pxfuel.com