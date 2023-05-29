Парень и девушка утонули во Владимирской области. Ночью в воскресенье компания молодых людей...

Парень и девушка утонули во Владимирской области.Ночью в воскресенье компания молодых людей отправилась искупаться в водоеме одного из садовых товариществ под Александровым. Студент и студентка московских вузов (обоим по двадцать лет) пропали из виду и больше их никто не видел.Тела погибших были позже извлечены из воды.По факту их гибели ведутся проверка СК по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com