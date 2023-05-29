Причиной стала непогода, которая надвигается на регион.

Во Владимирской области энергетики перешли в режим повышенной готовности. Причиной стала непогода, которая надвигается на регион.По данным синоптиков, в регионе прогнозируются грозы с дождями, градом и сильным ветром. Бригады «Владимирэнерго» перешли на усиленный режим контроля объектов.«К оперативному реагированию готовы: 511 человек и 128 единиц спецтехники», - сообщили в пресс-службе компании.В организации развёрнут оперативный штаб. Ведётся мониторинг обстановки.При отключениях света жители могут звонить по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-220-0-220.