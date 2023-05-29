Прокуратура Владимирской области добивается получения лекарств для инвалидов I...

Прокуратура Владимирской области добивается получения лекарств для инвалидов I группы.Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку законодательства об обеспечении льготными лекарствами инвалидов.Дело в том, что два жителя Кольчугино подали заявление, чтобы добиться получения дорогостоящего препарата от регионального минздрава.Братья являются инвалидами I группы - страдают спинальной мышечной атрофией 3 типа (редкое тяжелое наследственное заболевание). Им показано лечение препаратом "Рисдиплам", который производится в Швейцарии, а в РФ зарегистрирован Министерством здравоохранения в 2020 году.Пакет документов, необходимых для обеспечения пациентов этим жизненно-важным лекарством, поступил в министерство здравоохранения по Владимирской области еще 20 января 2023 года. Но мужчин препаратом так и не обеспечили.В результате проверки прокурор Октябрьского районного суда Владимира направил иск, обязав региональное министерство здравоохранения организовать лекарственное обеспечение братьям из Кольчугино.Фото - pxfuel.com