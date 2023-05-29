Состоялось заседание суда по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова

Состоялось заседание суда по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова26 мая состоялось судебное заседание по делу о мошенничестве с наследством всенародно любимого актера Алексея Баталова. По итогам рассмотрения,76-летний юрист Михаил Цивин получил 5 лет тюремного заключения, нотариус Дмитрий Бублий – тоже 5 лет заключения, а актриса Наталья Дрожжина отделалась условным сроком в 4 года.Дочь актера Алексея Баталова имеет тяжелую форму инвалидности. Мария страдает ДЦП и прикована к инвалидному креслу. Баталов всю жизнь работал, зарабатывая миллионы, чтобы обеспечить дочери достойную комфортную жизнь.Но после его смерти в 2017 году, друзья семьи Цивин и Дрожжина решили взять на себя управление наследством, заключив договор пожизненной ренты. Это событие вылилось в громкий судебный процесс, который длился не один год.На заседании актриса Наталья Дрожжина ни проронила ни слова, а ее муж находился на скамье подсудимых. Все заметили, что на ее пальце не было обручального кольца. Вдова Баталова и его дочь хотели добиться реального лишения свободы для Дрожжиной.Журналисты начали поджидать актрису у дома довольно рано. Женщина вышла из дома с сумкой, скорее всего, предчувствуя, что домой не вернется. Близкая подруга Цивина и Дрожжиной, ведущая Елена Старостина, пролила свет на то, почему у Натальи Георгиевны нет на пальце обручального кольца. Актриса тяжело болеет и постоянно находится под наблюдением медиков. Старостина также пояснила, что избранница Цивина в последнее время резко похудела, а сейчасвесит чуть больше 40 килограмм и кольцо просто спадает с пальца.Судебный процесс по делу наследства Алексея Баталова привлек внимание общественности и желтой прессы. Он показал, как важно правильно распорядиться своим наследством и не допустить его незаконного захвата. Также он поднял вопрос о том, как важно заботиться о своих близких и не допускать их обмана и мошенничества со стороны других людей.