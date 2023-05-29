Способ приготовления осилит каждый. Певица Юлия Ковальчук радует окружающих не только сладким голоском, но и сладким десертом.

Способ приготовления осилит каждый. Певица Юлия Ковальчук радует окружающих не только сладким голоском, но и сладким десертом.Певица Юлия Ковальчук поделилась семейным рецептом печенья, которое делается из кефира. Тем самым она не только практически спасла от голодной смерти тех, кто в ночи захотел чего-нибудь сладенького, но и ответила на извечный вопрос о том, что приготовить из прокисшего кефира, ведь такой кисломолочный продукт сделает печенье еще вкуснее!Ингредиенты2 яйца;2 ст. ложки сахара;200 мл теплого кефира;100 мл растительного масла;500 гр муки;1 ч. л. разрыхлителяПриготовлениеЮлия Ковальчук смешивает яйца ссахаром, вливает туда кефир, растительное масло, и добавляет просеянную муку, разрыхлитель и тщательно перемешивает.Затем певица раскатывает получившуюся массу скалкой до толщины в 0,5 – 1 см. Далее она посыпает тесто сахаром и слегка проходится скалкой поверх, чтобы впечатать песок.Теперь Юлия Ковальчук нарезает заготовку на квадратики и перекладывает на противень, устланный бумагой для выпечки.Останется только отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.Напоследок Юлия Ковальчук подмечает, что теста, получившегося из указанного выше объема ингредиентов, хватает на два противня печенья. Получается очень вкусно, очень быстро и очень просто.К приготовлению такого лакомства можно привлечь детей. Именно так и сделала Юлия Ковальчук, показав свою юную помощницу, которая помогала перемешивать ингредиенты.