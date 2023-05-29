Реконструкторы на два дня вернут ковров в 60-70-е годы ХХ века. 3 и 4 июня в рамках фестиваля...

Реконструкторы на два дня вернут ковров в 60-70-е годы ХХ века.3 и 4 июня в рамках фестиваля "Ковровский гарнизон" будет вестись рассказ об истории Коврова с конца 60-х до середины 70-х годов. Неотъемлемой частью города во все времена был воинский гарнизон, сообщает http://ковровскийфестиваль.рфПосетителям обещают множество интересных локаций – выступления байкеров и картингистов, фестиваль красок, мастер-классы и выступления творческих коллективов.12.00 на ул. Абельмана состоятся показательные выступления байкеров;13.00 на площади Свободы будут организованы показательные заезды картингистов, после чего каждый может погонять на «карте»;13:00 в парке экскаваторостроителей будут игровые площадки от учреждений культуры города – от «игр наших бабушек» до современных «тусовок»;14.00 начнется действие площадок исторической реконструкции.Предусмотрено сразу 10 площадок для тематических реконструкций:Утро в ковровском гарнизонеРабота узла связиПолевой лагерьЗанятие личного составаЖилая зонаРабота военторгаПочтыБиблиотекиДворГДО: репетицияМузей боевой славыЖизнь гарнизона: пожарное отделение, обслуживание техники, караул, гауптвахта, штаб и кабинет генерала и многое многое другое.Ковровским окружным учебным центром будут представлены:- выставка вооружения и техники,- жизнь и быт солдат современности,- тактические приёмы в современном бою,а также- приёмы оказания первой медицинской помощи и эвакуацию раненых.Фото http://ковровскийфестиваль.рф