Руководство ВГТРК поздравило финалистов молодежного научно-технического конкурса Первый...

Руководство ВГТРК поздравило финалистов молодежного научно-технического конкурса "Первый шаг".Напомним, что в 2022 году владимирский студент ВлГУ и по совместительству сотрудник университетского Медиацентра Дмитрий Толмачев вошёл в тройку призёров четвертого всероссийского научно-технического конкурса "Первый Шаг".Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, член Общественной палаты России отметил:- Сегодня технологии стремительно развиваются — это помогает расширению и эволюции медиа, телевидения и киноиндустрии. Такому стремительному росту индустрия благодарна людям, которые когда-то сделали свой первый шаг. Очень рады, что пятый, юбилейный конкурс проходит именно здесь, в Ставрополе», — прокомментировал Рифат Сабитов.Торжественная церемония открытия и часть программы Всероссийского молодежного научно-технического конкурса «Первый шаг» прошли в Северо-Кавказском федеральном университете, сообщает ГТРК «Ставрополье».Фото Северо-Кавказский федеральный университет.