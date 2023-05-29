Однако купаться разрешат лишь на двух.

С 1 июня во Владимире откроются четыре пляжа. Однако купаться разрешат лишь на двух.Как сообщили в мэрии, при благоприятном санитарно-эпидемиологическом заключении Роспотребнадзора в первый день лета заработают четыре рекреационные зоны.На озере Глубоком и на Верхнем Семязинском пруду появятся пляжи с разрешением на заход в воду, а две зоны отдыха (на реке Содышке и «Водный Яркопарк» в Загородном) запустят с запретом на купание.На Верхнем Семязинском пруду и на озере Глубоком выставят спасательные посты, а также необходимое снаряжение. Матросы-спасатели уже прошли обучение и аттестацию. Сейчас места обследуют водолазы. Коммунальщики косят траву, производят рекультивацию песка, красят стационарные объекты, ставят урны, контейнеры для мусора, туалеты и кабинки для переодевания.Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на анализ. Заключение будет готово в ближайшие дни.