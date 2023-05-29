В этом году Владимирцам предлагают купаться в Верхнем Семязинском пруду и в озере Глубоком. Просто позагорать жители смогут на пляже реки Содышки и в «Водном Яркопарке» на территории

В этом году Владимирцам предлагают купаться в Верхнем Семязинском пруду и в озере Глубоком. Просто позагорать жители смогут на пляже реки Содышки и в «Водном Яркопарке» на территории парка«Загородный». Подготовка мест для купания уже завершается, осталось только получить положительное заключение надзорного ведомства. На водоемах проводят очистку дна, готовится инфраструктура для отдыха. На пляжах установлены буйки,