По сравнению с пошлым годом показатель вырос на 19%.

С начала года жители Владимирской области взяли в кредит 36 млрд рублей. Об этом сообщили в реготделении Банка России.По сравнению с пошлым годом показатель вырос на 19%. Объём потребительских займов составил 28 млрд рублей, жилищных ссуд - 8,5 млрд рублей. Общий кредитный портфель достиг 190 млрд рублей.В пресс-службе регулятора подчеркнули, что во избежание роста закредитованности населения для финансовых организаций введены ограничения на выдачу кредитов людям с высокой долговой нагрузкой.Добавим, что владимирцы, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут воспользоваться кредитными каникулами.