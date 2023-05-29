Во Владимирской области открыт сезон электросамокатов. Сезон тротуарных гонщиков открыт. В МВД...

Во Владимирской области открыт сезон электросамокатов.Сезон тротуарных "гонщиков" открыт. В МВД еще раз напомнили правила пользования так называемыми средствами индивидуальной мобильности: электросамокатами, моноколесами, сигвеями.Передвигаясь на них необходимо соблюдать те же правила, что предусмотрены для пешеходов. То есть, кататься по проезжей части нельзя, а в местах скопления людей необходимо спешиться. Как и на "зебре". Запрещено вставать за руль выпившим, кататься вдвоем, перевозить грузы, пользоваться во время езды телефоном и слушать музыку в наушниках. И главное, подчеркивают правоохранители, нужно выбирать безопасный для себя и окружающих скоростной режим. Не более 20 километров в час.- Как правило, мощность самоката меньше 4 кВт. А максимальная скорость превышает 50 и более километров в час! На спуске он может разогнаться и до 100 километров в час. Опасно!