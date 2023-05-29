Школа детского кино и телевидения из Коврова одержала победу на международном...

Школа детского кино и телевидения из Коврова одержала победу на международном фестивале.Правительство Владимирской области в своем телеграм-канале поздравило ребят из Коврова.Юные блогеры из школы детского кино и телевидения «Vтелике» сняли фильм "Сладких снов" и победили в номинации "Лучший киносценарий" на XXXIII международном фестивале юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи".Мероприятие было организовано общероссийской общественной детской организацией «Лига юных журналистов» и прошло в Казани и Нижегородской области.На встрече было 800 участников из 52 регионов России, Беларуси и Казахстана.Присоединяемся к поздравлениям и желаем творческих успехов!Фото - пресс-служба Правительства Владимирской области.