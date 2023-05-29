Сколько волков, кабанов и благородных оленей проживает на территории Владимирской области?
Свежую...
Сколько волков, кабанов и благородных оленей проживает на территории Владимирской области?
Свежую весеннюю информацию опубликовало Правительство Владимирской области.
По официальным данным (весной 2023 года) насчитывается:
16 500 белок;
11 500 беляков;
10 560 лосей;
1 980 благородных оленей;
1 300 русаков;
700 горностаев,
340 кабанов;
160 пятнистых оленей;
300 хорей;
51 рысь;
22 волка.
Кстати, медведи в нашем регионе не обнаружены. Об этом сообщают специалисты региональной Госохотинспекции.
Фото: pxfuel.com