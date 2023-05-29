Сколько волков, кабанов и благородных оленей проживает на территории Владимирской области? Свежую...

Сколько волков, кабанов и благородных оленей проживает на территории Владимирской области?Свежую весеннюю информацию опубликовало Правительство Владимирской области.По официальным данным (весной 2023 года) насчитывается:16 500 белок;11 500 беляков;10 560 лосей;1 980 благородных оленей;1 300 русаков;700 горностаев,340 кабанов;160 пятнистых оленей;300 хорей;51 рысь;22 волка.Кстати, медведи в нашем регионе не обнаружены. Об этом сообщают специалисты региональной Госохотинспекции.Фото: pxfuel.com