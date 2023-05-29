Смотрите Вести в 21.05: Где во Владимире можно будет окунуться этим летом? Что на...

Смотрите "Вести" в 21.05: Где во Владимире можно будет окунуться этим летом?Что на дне?Сотрудники МЧС готовят пляжи к купальному сезону. Где во Владимире можно будет окунуться этим летом?Пишем по-русски.Выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Когда будут известны результаты госэкзамена?90 лет "Мурому".И "Муром" деревообрабатывающий. Девяносто лет одному из крупнейших предприятий региона.