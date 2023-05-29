Там появится качественное общественное пространство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Там появится качественное общественное пространство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Началось благоустройство территории кластера "Ломоносов" – флагмана Инновационного центра МГУ "Воробьевы горы". Город разработал проект совместно с администрацией центра, написал Собянин в своем .Планируется создать качественное общественное пространство на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ, от гимназии до Раменского бульвара. Часть работ завершена.У подножья главной лестницы обустроили центральную площадь. Там установили скульптурную группу, скамейки-вазоны, высадили крупные деревья. Планируется создать пешеходную связь между кластером и ближайшими станциями метро, проложить велодорожки и создать точки проката.Специальные места оборудуют для автомобилистов. Для пассажиров общественного транспорта установят комфортные павильоны.На прилегающей к кластеру территории заменят покрытие тротуаров площадью более 20 тысяч квадратных метров. В ночное время территорию будут освещать энергосберегающие фонари."Таким образом, уже к осени нынешнего года возле кластера "Ломоносов" станет гораздо комфортнее и уютнее. А в следующем 2024 г. крупный проект по созданию качественного общественного пространства в Раменках будет завершен", – отметил Собянин.Мэр Москвы ранее о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского.