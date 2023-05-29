Спасатели сообщили подробности гибели на воде студента и студентки во Владимирской области. Это ...

Спасатели сообщили подробности гибели на воде студента и студентки во Владимирской области."Это первая трагедия на воде с начала тёплого периода года, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. - По словам очевидцев, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения".Сигнал спасателям поступил в ночь на 28 мая из Александровского района. Очевидцами были извлечены из водоема Уткин пруд СНТ «Северное-1» Александровского района.тела 21-летней женщины и 20-летнего мужчины.По предварительной информации, они отдыхали в большой компании, в какой-то момент направились к водоёму, где и произошла трагедия. По словам очевидцев, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.Спасатели напоминают, что купальный сезон стартует только 1 июня: с этого дня в регионе начнут работу официальные пляжи, где можно будет купаться под присмотром профессиональных спасателей.По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, сообщила пресс-служба регионального Следкома.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.