Но в продаже преобладают лоты за 15-30 млн рублей.

Но в продаже преобладают лоты за 15-30 млн рублей.В апреле на вторичном рынке "старой" Москвы наибольшим спросом пользовались "двушки". На двухкомнатные лоты пришлось 43% от всех продаж, а средняя сумма сделки зафиксирована на уровне 14,3 млн рублей (13,5 млн рублей месяцем ранее).Еще 34% сделок было совершено с однокомнатными лотами. Средний чек покупки в апреле – 9,7 млн рублей (против 9 млн рублей в марте).Наконец, 16% спроса пришлось на "трешки" при средней цене в 19,4 млн рублей (18,9 млн рублей месяцем ранее).Активность покупателей в апреле была сопоставима с показателями начала весны. По итогам мая аналитики рынка ожидают более высокий спрос, несмотря на продолжительные праздники.В структуре предложения "вторички" самыми дефицитными объектами являются лоты стоимостью до 6 млн рублей, на которые приходится не более 3% от всего жилья. Как правило, это малогабаритные квартиры плохого качества в старых домах на окраине города.Основную долю предложения – 31% – занимают лоты ценой от 15 до 30 млн рублей. Еще почти четверть предложения приходится на квартиры ценой от девяти до 12 млн рублей.