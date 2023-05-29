«Убери за собой». Владимирская область впервые приняла участие во всероссийском субботнике, который приурочен к 10-му Невскому международному экологическому конгрессу. Акция охватила 50

«Убери за собой». Владимирская область впервые приняла участие во всероссийском субботнике, который приурочен к 10-му Невскому международному экологическому конгрессу. Акция охватила 50 регионов. Её организаторами выступили «Экорегион», Министерство природопользования, минобразования и молодежной политики. Вся страна в одно время вышла на уборку. Во Владимирской области субботник проходил в Суздале. Мусор собирали в пойме реки Каменки. Константин