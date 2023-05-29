Только после вмешательства прокуратуры семьям из Лакинска удалось покинуть аварийное жильё и...

Только после вмешательства прокуратуры семьям из Лакинска удалось покинуть аварийное жильё и вернуть выкупную стоимость квартир.Мы уже писали об этой истории ранее: в городе Лакинске «многострадальный» дом № 37 по проспекту Ленина ещё в 2019 году признан аварийным и подлежащим сносу. Но по каким-то неизвестным для жильцов причинам срок переселения был установлен «до 31 декабря 2025 года».Зафиксировано, как сообщает региональная прокуратура, по периметру дома «повреждения кровли», локальные разрушения цоколя, а на лестничной площадке (в помещении кладовой) - прогиб деревянной подшивки междуэтажного перекрытия. Обнаружились и серьёзный (видимые) повреждения изоляции электропроводки.Кроме того, в августе прошлого года службами Собинского района было отключено газоиспользующее оборудование «в связи с отсутствием вентиляционных каналов».Как можно было оставить жильцов в таком аварийном здании до 2025 года? Вопрос остаётся открытым. По результатам проверки прокурор обратился в Собинский городской суд с требованием о переселении семей.В ходе рассмотрения иска всем собственникам жилых помещений аварийного дома была выплачена выкупная стоимость квартир.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области: «В отношении трёх семей (социальных нанимателей жилых помещений) требования прокурора удовлетворены: на орган местного самоуправления возложена обязанность по предоставлению благоустроенных помещений жителям муниципальных квартир аварийного жилого дома».Фото: pxfuel.com; пресс-служба прокуратуры Владимирской области