Их тела из воды вытащили очевидцы. Погибшему парню было 20 лет, а девушке – 21 год, сообщили в МЧС области. Молодые люди отдыхали возле Уткиного пруда в СНТ «Северное-1» Александровского

Их тела из воды вытащили очевидцы. Погибшему парню было 20 лет, а девушке – 21 год, сообщили в МЧС области. Молодые люди отдыхали возле Уткиного пруда в СНТ «Северное-1» Александровского района. К водоему они приехали с большой компанией. Как сообщили очевидцы, когда парень и девушка направились к пруду, они уже были пьяные. В МЧС предупреждают