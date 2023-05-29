В поселке Галицы Гороховецкого района продолжается строительство современного Дома культуры.

В поселке Галицы Гороховецкого района продолжается строительство современного Дома культуры. Объект возводят в рамках федеральной программы «Развитие культуры».Площадь учреждения составит 310 квадратных метров. В нём появятся многофункциональный зал на 50 зрительских мест, артистическая и художественная студии, помещения для занятий с детьми, а также библиотека. Вокруг организуют площадки для отдыха, велопарковку и стоянку.«Сейчас строители возводят кирпичные стены и ведут монтаж плит перекрытия на первом этаже. В ближайшее дни приступят к монтажу кровли. Завершить строительно-монтажные работы планируется к концу 2023 года», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.