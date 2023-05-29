28 мая в Киржаче произошло ДТП. Пострадали двое человек. По данным УМВД, авария случилась около 18:15 на 1 км автодороги Киржач-Красный Октябрь. Видео инцидента попало в соцсети. По кадрам видно,

28 мая в Киржаче произошло ДТП. Пострадали двое человек. По данным УМВД, авария случилась около 18:15 на 1 км автодороги Киржач-Красный Октябрь. Видео инцидента попало в соцсети. По кадрам видно, как автомобиль белого цвета замедлился, подъезжая к перекрестку. Водитель пропустил поток легковушек и начал поворот налево, но столкновения избежать не удалось. В него на полной