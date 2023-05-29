Пожар случился 29 мая в 8:43 утра в доме №35 на улице Коллективной, сообщили в МЧС. К моменту прибытия спасателей из квартиры валил дым. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 2

Пожар случился 29 мая в 8:43 утра в доме №35 на улице Коллективной, сообщили в МЧС. К моменту прибытия спасателей из квартиры валил дым. Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 2 квадратных метра. Чтобы не рисковать людскими жизнями, из дома эвакуировали 20 человек, из них 8 – дети. Информация о погибших и пострадавших не поступала,