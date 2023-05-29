В Кольчугино загорелась квартира в «многоэтажке», были эвакуированы 20 человек, в том числе...

В Кольчугино загорелась квартира в «многоэтажке», были эвакуированы 20 человек, в том числе дети.Сегодня утром (29 мая) в городе Кольчугино по неизвестным причинам загорелась квартира в доме на улице Коллективной (дом №35). Очевидцы рассказывают, что наблюдался густой серый дым из окна жилого помещения.Официально сообщается, что звонок о пожаре поступил в службу ГУ МЧС России по Владимирской области в 08:43 утра.К «пятиэтажке» оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Густой дым шёл из окна жилой квартиры. Специалисты эвакуировали 20 человек, в том числе 8 детей.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщает, что пожар был оперативно потушен в жилой квартире на 2-х квадратных метрах. Информации о пострадавших (или погибших) нет.К устранению пожара привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара необходимо тут же звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области