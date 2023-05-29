Ведомство незаконно списало деньги со счета ковровчанки.

В Коврове начальник отдела судебных приставов оштрафован за обман прокурора. Об этом рассказали в облпрокуратуре.Ещё в 2021 году ведомство незаконно списало с банковского счёта одной из женщин денежные средства. Судебный акт был отменён. В рамках проверки дела прокуратура направила в адрес врио начальника ОСП Ковровского района запросы. В ответ была предоставлена ложная информация.Прокуратура обиделась и возбудила административное дело. Виновник получил штраф.