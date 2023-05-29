В Ковровском районе Владимирской области судебный пристав-исполнитель привлечен к административной...

В Ковровском районе Владимирской области судебный пристав-исполнитель привлечен к административной ответственности.Как стало известно, ещё в феврале 2023 года была проведена проверка в Ковровском районе по обращению местной жительницы. Выяснилось, что с банковского счёта женщины в рамках исполнительного производства была списана определенная сумма. Но, к удивлению, в дальнейшем судебный акт, на основании которого и произошёл перевод, отменили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Уже чуть позже в адрес врио начальника ОСП Ковровского района два раза направлялись запросы о предоставлении необходимой информации по данному делу. И, увы, судебным приставом-исполнителем были предоставлены «непроверенные» сведения. Проще говоря — информация не соответствовала действительности.Почему деньги списались со счёта заявительницы? Жительница Ковровского района так и не поняла. Исчерпывающий ответ в результате она не получила. И как следствие — было нарушено её право на «получение достоверных сведений».Напомним, предоставление прокурору «недостоверной и заведомо ложной информации» является «фактически оставлением его требования без исполнения», поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.В отношении недобросовестно судебного пристава-исполнителя возбудили дело об административном правонарушении по 17.7 КоАП РФ («невыполнение законных требований прокурора»). Теперь виновный заплатит штраф.Фото: pxfuel.com