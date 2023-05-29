ДТП произошло 29 мая около 9 часов утра на 154-ом км М-7 «Волга», сообщили на сайте Росавтодора. Самосвал ехал с поднятым кузовом, либо поднял его незадолго до происшествия, считают комментаторы в

ДТП произошло 29 мая около 9 часов утра на 154-ом км М-7 «Волга», сообщили на сайте Росавтодора. Самосвал ехал с поднятым кузовом, либо поднял его незадолго до происшествия, считают комментаторы в социальных сетях. Так или иначе, машина снесла опору и остановила движение на двух полосах дороги. Как сообщили в Росавтодоре, дорожные службы сразу выехали на