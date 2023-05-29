Деликатесную рыбу в реку запустили сотрудники ГБУ «Владупрадор», мероприятие направлено на воспроизводство водных биологических ресурсов. К Оке мальков доставили в специальных

Деликатесную рыбу в реку запустили сотрудники ГБУ «Владупрадор», мероприятие направлено на воспроизводство водных биологических ресурсов. К Оке мальков доставили в специальных контейнерах с водой, насыщенной кислородом. Затем, по аналогии с аквариумными рыбками, в тару залили речной воды, чтобы мальки смогли адаптироваться. Половозрелый возраст самцы стерляди достигнут через 5 лет, а самки – через 7-8 лет.