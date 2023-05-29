Соревнования Золото ЮНАРМИИ в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения Боевое братство прошли в ФОК Поварово им. Б.П. Михайлова.

Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова.Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова."Приятно, что у наших юнармейцев появляется все больше прикладных дисциплин. Они занимаются и строевой подготовкой, и тактической, и огневой, не говоря уже о различных видах спорта. Один из них – стрельба из арбалета", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.По словам министра, арбалетная стрельба с каждым годом приобретает больше интереса среди людей. Этот турнир стал третьим для подмосковного Солнечногорска. В нем приняли участие 50 ребят из четырех муниципалитетов Московской области.В соревновании приняли участие команды из Солнечногорска, Истры, Домодедово, Коломны и Москвы, состоящие из участников движения "Юнармия", общеобразовательных учреждений, военно-патриотических клубов и объединений.Участники турнира стреляли из полевого арбалета на дистанции 10 метров. Соревнования проводились среди юношей и девушек как в командном, так и в индивидуальном зачетах.