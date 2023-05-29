В результате трагедии на воде во Владимирской области утонули двое студентов. Ночью в воскресенье...

В результате трагедии на воде во Владимирской области утонули двое студентов.Ночью в воскресенье (28 мая) компания молодых людей отправилась искупаться в водоеме одного из садовых товариществ под Александровым.Студент и студентка московских вузов (обоим по двадцать лет) пропали из виду и больше их никто не видел.Тела погибших были позже извлечены из воды.По факту их гибели ведутся проверка СК по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com