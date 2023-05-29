Реставрация объекта длилась более 20 лет.

В Суздале освятили Никольскую церковь, построенную женой Петра Великого. Об этом сообщили во Владимирской епархии.Реставрация объекта длилась более 20 лет. Храм возведён в 1712 году. Строительство святилища приписывают ссыльной царице Евдокии Лопухиной, которая была первой женой Петра I. С 1698 по 1718 годы она находилась в местном Покровском монастыре и якобы на собственные средства воздвигла его напротив обители.Храм состоит из трапезной, четверика и апсиды. В начальные советские годы наступила разруха. Позднее, в 50-х, его частично восстановили, а в конце прошлого века передали Покровскому женскому монастырю. С тех пор РПЦ занималась капремонтом сооружения.Освящение состоялось 27 мая. Обряд совершил епископ Ковровский Стефан. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вручил грамоты всем, кто помогал в реставрации церкви.