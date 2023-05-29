В Суздале вновь освящен храм, построенный женой Петра Великого. Викарий Владимирской епархии...

В Суздале вновь освящен храм, построенный женой Петра Великого.Викарий Владимирской епархии епископ Ковровский Стефан освятил церковь святителя Николая Чудотворца – приписной храм Свято-Покровского женского монастыря города Суздаля, и возглавил Божественную литургию, сообщила пресс-служба Владимирской епархии.Расположен храм у главного входа в Покровский монастырь на правом берегу реки Каменки. Построен, как зимняя приходская церковь в 1712 году.По легенде его построила сосланная в суздальский монастырь первая жена Петра I Евдокия Лопухина. Она жила в Покровском монастыре с 1698 по 1718 годы как мирянка. Считается, что на свои средства она воздвигла напротив Святых ворот обители этот храм. А придел Никольской церкви освящен в честь преподобного Алексия, небесного покровителя её сына царевича Алексея Петровича.Кроме того, Никольская церковь у Покровского монастыря является первой зимней (отапливаемой) церковью в Суздале.Фото https://vk.com/vladimir_eparhia