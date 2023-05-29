Это предварительные итоги, обработано свыше 99% бюллетеней.

Во втором туре он набрал больше 52% голосов. У кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу меньше 48%. Это предварительные итоги, обработано свыше 99% бюллетеней. Но от подсчета оставшихся результат уже не изменится. Высший избирательный совет страны признал победу Эрдогана. Он будет главой Турции в ближайшие пять лет. Для него это третий срок. Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил Владимир Путин, высоко оценив личный вклад турецкого лидера в укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Президент России отметил: в Москве придают большое значение совместным проектам, прежде всего, строительству АЭС Аккую и созданию на территории Турции газового хаба. Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти выборы праздником демократии. Его сторонники всю ночь отмечали победу.