4CQwVszH9pSaqHzL1Yj Виды эквайринга для бизнеса Торговый эквайер — это лицензированный банк или...

4CQwVszH9pSaqHzL1YjВиды эквайринга для бизнесаТорговый эквайер — это лицензированный банк или другое финансовое учреждение, которое занимается обработкой карточных платежей от имени продавца. Эквайер предоставляет предприятиям свой специальный торговый счет и поддерживают необходимые отношения членства в карточной схеме. Эквайринг — это то, что делает возможными платежи по картам в традиционных магазинах и в Интернете. Поэтому важно понимать, что такое торговый эквайринг, как он работает, какие виды существуют и в чем его преимущества.Как работает эквайринг?Покупатель инициирует транзакцию, и запрос на списание средств поступает в платежный шлюз.Компания-посредник сканирует платеж, чтобы предотвратить мошеннические операции.Запрос поступает в платежную систему, которая подтверждает платеж.Если у платежной системы есть отдельный банк-эмитент, запрос перенаправляется на него.Банк проверяет, достаточно ли средств на счету, а также не была ли карта украдена или утеряна.Если со стороны банка-эмитента все в порядке, он отправляет код подтверждения в банк-эквайер.На основании полученной информации банк-эквайер подтверждает или отклоняет платеж.Если платеж подтвержден, банк удерживает необходимую сумму, а затем переводит ее на счет продавца.В случае сбоя платежная система отображает ошибку на странице оформления заказа или на экране POS-терминала.Если у мерчанта нет счета в банке-эквайере, деньги поступают на счет платежной системы, и продавец может их вывести в любой момент.Виды эквайрингаИнтернет-эквайринг позволяет интернет-магазинам принимать оплату банковскими картами. Для приема онлайн-платежей продавцы должны подписать соглашение с банком-эквайером или поставщиком платежных услуг.Торговый эквайринг позволяет принимать безналичные платежи в традиционном магазине. Например, это может быть супермаркет, круглосуточный магазин, кафе, ресторан или магазин одежды. Для данного вида эквайринга мерчант должен иметь доступ к POS-терминалу. Мерчантам также необходимо обратиться в банк, предлагающий услуги мерчант-эквайринга, и заключить договор. Банк берет на себя все технические настройки, а мерчанты вносят ежемесячную абонентскую плату.Мобильный эквайринг — это возможность принимать безналичные платежи в любом месте, достаточно иметь POS-терминал. Это небольшое устройство для чтения карт, которое подключается к смартфону или планшету. Он также оснащен специальным программным обеспечением для считывания карт и отправки запроса в банк. Основное преимущество – мобильность, ведь такое устройство не требует подключения к электросети, поэтому его можно носить с собой.Основная цель эквайринга — сделать платежи доступными, быстрыми и простыми. Интернет-магазины, традиционные магазины, обменные пункты, фонды и организации — все они смогут настроить быстрый и безопасный прием платежей.Реклама. АО «Тинькофф Банк».Фото: https://www.pxfuel.com