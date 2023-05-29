Об этом он написал в соцсетях.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв закрыл комментарии в своём телеграм-канале из-за фэйков и спама. Об этом он написал в соцсетях.«Дорогие друзья, в последнее время в комментариях под публикациями все чаще стали появляться фейки и спам. Вынужден временно ограничить возможность комментирования, но всегда остаюсь с вами на связи во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», - подчеркнул спикер Заксобрания.Напомним, что сегодня федеральные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что осенью