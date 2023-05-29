Окончательное решение ещё не принято. Оно будет зависеть от результатов выборов в ЗС, губернатора и позиции администрации президента.

Председатель Заксобрания Владимирской области может стать сенатором Совета Федерации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщилиОкончательное решение ещё не принято. Оно будет зависеть от результатов выборов в ЗС, губернатора и позиции администрации президента.Владимир Киселев является депутатом регионального парламента с 2005 года. С 2009 года он занимает пост спикера.Что касается выборов, то Владимир Киселёв не участвовал в праймериз. Однако ничего не мешает ему войти в кампанию в первой тройке кандидатов по партийным спискам и избраться таким образом.Сейчас Владимирскую область в Совфеде представляют Ольга Хохлова и Андрей Шохин.