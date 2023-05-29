Окончательное решение ещё не принято. Оно будет зависеть от результатов выборов в ЗС, губернатора и позиции администрации президента.
Председатель Заксобрания Владимирской области может стать сенатором Совета Федерации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили
Окончательное решение ещё не принято. Оно будет зависеть от результатов выборов в ЗС, губернатора и позиции администрации президента.
Владимир Киселев является депутатом регионального парламента с 2005 года. С 2009 года он занимает пост спикера.
Что касается выборов, то Владимир Киселёв не участвовал в праймериз. Однако ничего не мешает ему войти в кампанию в первой тройке кандидатов по партийным спискам и избраться таким образом.
Сейчас Владимирскую область в Совфеде представляют Ольга Хохлова и Андрей Шохин.