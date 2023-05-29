По данным hh.ru, в апреле на одну вакансию приходится всего 2,4 резюме.

Владимирская область заняла пятое место в рейтинге регионов с острым дефицитом кадров. По данным hh.ru, в апреле на одну вакансию приходится всего 2,4 резюме.Средний показатель по России - 3,9. Из соседей в «ТОП» вошли также Ивановская, Костромская и Рязанская области. Список возглавляют Чукотский и Еврейский АО.«Дефицит сотрудников - проблема рынка труда на долгие годы», - подвела итоги исследования главный эксперт сайта по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.