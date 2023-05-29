Рейтинг составили «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Владимирская область заняла 58 место по уровню благосостояния семей. Рейтинг на основе данных Росстата составили «РИА Новости».По расчётам экспертов, потенциальный остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми в 33-ем регионе после минимальных расходов составил 20 747 рублей в месяц. Для пар с одним ребёнком - более 34 тысяч рублей. Соседи из Рязанской и Нижегородской области расположились на 46 и 47 позициях. Ярославцы заняли 50 место. Ивановская, по традиции, в аутсайдерах.В тройке лидеров - ЯНАО, Москва и Сахалинская область. Замкнули список: Чечня, Кабардино-Балкария и Ингушетия.